Футболист сборной Казахстана вывел европейский клуб в следующий этап Кубка

"Энергетик-БГУ", за который выступают казахстанские футболисты Владислав Васильев и Бакдаулет Зульфикаров, вышел в 1/8 финала Кубка Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/16 финала клуб из Минска обыграл "Молодечно" со счетом 4:0. Первый гол забил Владислав Васильев (25-я минута), после чего отличились Даниил Мирошников (69-я), Диалло Мамаду (79-я) и Андрей Рылач (88-я).

Васильев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, тогда как Зульфикаров не попал в заявку на игру.

В чемпионате "Энергетик-БГУ" идет на десятом месте из 16, набрав 15 очков после 13 туров. Следующую игру проведет на выезде со "Славией" 26 июня.

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