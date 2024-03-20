Футболист сборной Казахстана подписал контракт с европейским чемпионом

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев стал игроком минского "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Последним клубом 26-летнего хавбека был шымкентский "Ордабасы", с которым он стал чемпионом Казахстана. За шымкентцев он отыграл 20 матчей во всех турнирах сезона-2023, забил гол и сделал ассист.

Васильев - воспитанник карагандинского "Шахтера". За "горняков" дебютировал 7 марта 2015-го в выездной матче с "Таразом". В составе "Шахтера" он провел три сезона: 25 матчей, 1 гол + 2 результативные передачи.

"В 2018-м переехал в Беларусь, где влился в ряды перволигового "Энергетика"-БГУ. И с ходу взвалил на себя лидерские функции, помог "студентам" подняться в элитный дивизион (суммарно на данном этапе карьеры - 45/12+25), благодаря чему привлек внимание брестского "Динамо", куда отправился летом 2019-го (10/1) - и примерил золотую медаль отечественной высшей лиги.

В 2020-м был отдан в аренду другому представителю города над Бугом - "Руху" (27/8+6). В дальнейшем выступал за тот же "Энергетик"-БГУ (2021; 17/6+9), узбекистанский "Андижан" (2021; 8/1), казахстанские "Тобол" (2022; 27/1) и "Ордабасы" (20; 1+1), в составе которого завоевал чемпионский титул", - пишет пресс-служба минского "Динамо", который является восьмикартным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Кубка страны.

Также в активе Васильева 12 матче за сборную Казахстана

Фото: ФК "Динамо" Минск