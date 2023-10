Футболист потерял сознание во время матча: жуткие кадры

Нападающий нидерландского клуба "НЕК Неймеген" Бас Дост потерял сознание во время матча 10-го тура нидерландской Эредивизии с "АЗ Алкмаром" (2:1), сообщают Vesti.kz.

Инцидент случился в концовке игры. Дост, который забил первый мяч и отдал голевую передачу, упал на газон в центральном круге.

У 34‑летнего футболиста начались судороги. Игроки обеих команд кольцом встали вокруг нападающего, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришел в себя.

Drama at the @AZAlkmaar @necnijmegen match in The Netherlands - NEC’s Bas Dost collapses towards the end of the match. Players from both sides create a human shield before Dost regains consciousness and is stretchered off. Solidarity from both sets of players and fans. pic.twitter.com/ApF57410FC