Футболист подшутил над Неймаром и сильно пожалел: видео

Защитник саудовского "Аль-Хилаля" Ренан Лоди подшутил над своим звездным одноклубником Неймаром, но сильно пожалел об этом, сообщают Vesti.kz.

Бразилец завязал узел на кроссовках форварда на базе команды. Неймар ответил на невинную выходку очень жестоко - проколол колеса на автомобиле Лоди.

"В один день охотятся на тебя, в другой – охотишься ты. Мы в расчете", – написал Неймар.

Неймар показал свое истинное отношение к Мбаппе

"Neymar":



Porque Renan Lodi le ató los cordones de los botines en modo de broma y el astro brasileño se la devolvió pinchándole las ruedas del auto. pic.twitter.com/1wsobzgLdz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 29, 2024

Напомним, с момента перехода в "Аль-Хиляль" в прошлом году Неймар принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Сейчас бразилец восстанавливается после разрыва крестообразной связки.