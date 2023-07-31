Футболист "Интер Майами" высказался об игре с Месси

Полузащитник "Интер Майами" Роберт Тейлор рассказал о выступлении в одной команде с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

"Все были немного поражены, когда они присоединились к команде. Конечно, когда я впервые увидел Месси в раздевалке, я подумал: "Вау, это безумие", но я никогда не боялся ни его, ни Бускетса, потому что они такие славные ребята, всегда улыбающиеся. Во всяком случае, я просто в восторге от того, что прихожу на тренировку каждое утро, зная, что я могу тренироваться с этими игроками и быть рядом с ними, и они могут сделать меня лучшим игроком. Каждый хочет играть с лучшими игроками в мире и у нас есть такая привилегия.

Я думаю, все видят, что Месси делает. Он может делать с мячом все, что угодно. Месси принимает правильные решения в 100 процентов случаев", - приводит слова Тейлора Daily Mail.