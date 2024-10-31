Футболист "Интер Майами" раскрыл секрет Месси
Полузащитник американского "Интер Майами" Бенха Кремаски рассказал, какие советы по игре ему дает аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.
Полузащитник американского "Интер Майами" Бенха Кремаски рассказал, какие советы по игре ему дает аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.
19-летний американец аргентинского происхождения – самый молодой футболист в составе "цапель".
"Мы говорим о том, что ему [Месси] нужно от меня в играх, чтобы наладить связь, что, по его мнению, я могу улучшить и чему могу научиться. Он просит меня лучше позиционировать себя, ждать мяч, оставаться неподвижным, не всегда быть в движении, но стараться создавать пространства. Я стараюсь впитывать все, что он мне говорит, потому что мне нужно учиться у него, он лучший", - приводит слова Кремаски TyC Sports.
Месси установил новый рекорд и вошел в историю
Кремаски перешел в "Интер Майами" в ноябре 2022 года. В нынешней кампании он забил четыре гола в 27 матчах. Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца декабря 2027 года.
37-летний Месси выступает за амеркианский клуб с лета 2023 года. Лео стал лучшим бомбардиром в истории "Интер Майами" - забил 33 гола.
Месси оформил дубль за 5 минут и сделал "Интер Майами" чемпионом
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