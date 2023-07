Футболист "Интер Майами" назвал гения в команде. И это не Месси

Нападающий "Интер Майами" Хосеф Мартинес поделился мнением о звездных новичках команды - полузащитнике Серхио Бускетсе и нападающем Лионеле Месси, сообщают Vesti.kz.

Josef Martinez with some high praise for Sergio Busquets last night:



“I think he is a genius. I prefer Busquets than Messi (laughs). He is f-cking amazing. He is very smart.”#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/skevEtuv16