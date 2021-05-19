Футболист европейской сборной стал чемпионом после ухода из "Астаны"

ЧФР из города Клуж-Напока, за который выступает экс-игрок "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон, четвертый раз подряд выиграл чемпионат Румынии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это стало возможным после победы над "Ботошани" со счетом 1:0 в рамках плей-офф турнира. Благодаря этому успеху ЧФР набрал 51 балл и стал недосягаемым для конкурентов.

Для ЧФР эта победа стала седьмой в истории в национальном турнире.

30-летний исландский полузащитник выступал за "Астану" в период 2019-2020 годов, а в феврале 2021-го подписал контракт с румынским клубом. В составе северян он становился чемпионом КПЛ-2019 и обладателем Суперкубка Казахстана-2020.

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