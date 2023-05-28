Футболист "Аякса" набросился на фаната соперников после непопадания в Лигу чемпионов

Амстердамский "Аякс" в заключительном 34-м туре чемпионата Нидерландов уступил на выезде "Твенте", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Энсхеде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Голы Манфреда Угальде, Хулио Плегесуэло и Вацлава Черны принесли победу хозяевам, в то время как в составе гостей отличился Душан Тадич.

"Аякс" с 69 очками завершил чемпионат на третьей позиции, что не позволит ему выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Клуб из Амстердама будет играть в Лиге Европы.

Отметим, что "Аякс" впервые с сезона 2008/09 не попали в топ-2 чемпионата Нидерландов.

Добавим, что после игры полузащитник гостей Стивен Бергейс около клубного автобуса схлестнулся с болельщиком хозяев.

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