Во Франции объяснили отсутствие Роналду в числе номинантов на "Золотой мяч"

Главный редактор France Football Винсент Гарсия, издания, ежегодно вручающего самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе, "Золотой мяч", объяснил причины, по которым нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не был включен в число номинантов на 2023 год, сообщают Vesti.kz.

Церемония вручения "Золотого мяча" 2023 года запланирована на понедельник в Париже.

"Отсутствие Криштиану Роналду не было темой дискуссий в комитете. Он не блистал на чемпионате мира и играет в лиге, которой уделяется ограниченное внимание. Тем не менее он остается великим игроком", - сказал Гарсия в интервью Филиппу Кесслеру.

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