Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб мира: "Реал" потерял 8 позиций

Американский финансово-экономический журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих спортивных команд мира, сообщают Vesti.kz.

Из футбольных клубов в него вошли мадридский "Реал", каталонская "Барселона", а также "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Так, "Реал" занял 20-е место с оценочной стоимостью 6,75 миллиарда долларов. "Манчестер Юнайтед" расположился на 24-й строчке (6,6 млрд), "Барселона" находится на 42-й (5,65 млрд), а "Ливерпуль" на 48-й (5,4 млрд).

При этом мадридский клуб потерял восемь позиций по сравнению с прошлым годом, "МЮ" упал на 10 строчек, "сине-гранатовые" - на 20 позиций, а мерсисайдцы — на 21.

Кроме того, в первой десятке не оказалось ни одного футбольного клуба. Девять строчек рейтинга из десяти заняли клубы НФЛ, а на втором месте расположился "Голден Стейт" из НБА. Также десятое место разделили представители НФЛ и бейсбола.

Звание самой дорогой франшизы мира сохранил клуб НФЛ "Даллас Ковбойс" с 13 миллиардами долларов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

"Даллас" (НФЛ) – 13 миллиардов долларов; "Голден Стэйт" (НБА) – 11 млрд; "Лос-Анджелес Рэмс" (НФЛ) – 10,5 млрд; "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ) – 10,1 млрд; "Лейкерс" (НБА) – 10 млрд; "Никс" (НБА) – 9,75 млрд; "Нью-Ингленд" (НФЛ) – 9 млрд; "Сан-Франциско Форти Найнерс" (НФЛ) – 8,6 млрд; "Филадельфия Иглс" (НФЛ) – 8,3 млрд; "Чикаго Беарс" (НФЛ) и "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол) - 8,2 млрд.

Оценка стоимости команды представляет собой стоимость предприятия и включает экономические показатели стадиона каждой команды, доходы от прав на трансляцию региональных спортивных сетей, принадлежащих команде, но не стоимость самих региональных спортивных сетей, доли в других спортивных активах и проектах также исключены.

