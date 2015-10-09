ФИФА решила изменить правила пенальти в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правил исполнения пенальти, передают Vesti.kz.

По новой инициативе игрокам будет запрещено добивать мяч после того, как вратарь сумел отразить 11-метровый удар. В случае промаха или сейва игра будет возобновляться ударом от ворот. Как поступать в ситуации, если мяч отскочит от штанги или перекладины, пока не уточняется.

Ожидается, что новое правило может вступить в силу с сезона-2026/27. Для этого проект должен получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) — единственного органа, уполномоченного вносить изменения в правила игры.

Болельщики в сети уже активно обсуждают возможное новшество: часть считает, что это повысит значимость пенальти и добавит давления на исполнителей, другие уверены, что правило лишит атакующую команду справедливого шанса на добивание после удара.

Больше всего выиграть от нового правила должны голкиперы разных команд.