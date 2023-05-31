В Федерации футбола Саудовской Аравии высказались о потенциальном трансфере Месси

Президент футбольной ассоциации Саудовской Аравийской Ясир Аль-Мишаль, подтвердил, что есть заинтересованность в привлечении мировой футбольной звезды Лионеля Месси в местную лигу ближайшим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Честно говоря, у меня нет новостей. Нет сомнений, что лично я хотел бы видеть Месси в лиге Саудовской Аравии. Это позволило бы нам завершить большой рывок, сделанный после прибытия к нам Криштиану Роналду", – сказал функционер в эфире SSC News.

Клуб "Аль-Хиляль", один из лидеров чемпионата Саудовской Аравии, с начала весны пытается договориться с Месси, у которого контракт с ПСЖ истекает в июне. Первое предложение клуба аргентинцу было сделано в марте, и сообщалось, что футболисту готовы платить 220 миллионов евро в год. Недавно стало известно, что предложение по зарплате было увеличено до потрясающих 600 миллионов евро в год.

Ранее в чемпионат Саудовской Аравии перешел португальский форвард Криштиану Роналду, который сейчас выступает за клуб "Аль-Наср".