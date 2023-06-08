Фанаты атаковали Бекхэма в соцсетях после объявления о трансфере Месси

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, являющийся одним из владельцев "Интер Майами", подвергся нападению в соцсетях после объявления о переходе Лионеля Месси в американский клуб, сообщают Vesti.kz. Свои гневные сообщения отправили фанаты аргентинца и "Барселоны".

Разгневанные болельщики не сдерживали эмоций в своих комментариях под постом Бекхэма. Многие из фанатов рассчитывали на возвращение Месси в "Барселон", но игрок выбрал МЛС.

"Ты испортил футбол!", "Ненавижу тебя, ты разрушил наши мечты о возвращении Лео на "Камп Ноу", - написали в комментариях в Instagram.

Стали известны детали контракта Месси с "Интер Майами"

Ранее Месси на правах свободного агента покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

Прежде чем принять предложение "Интер Майами", аргентинец отверг предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал ему 1,2 миллиарда евро за два года.

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