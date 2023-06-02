Фанатам "Наполи" сообщили хорошую новость

Один из лидеров "Наполи" Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в Неаполе. Клуб не только не собирается с ним расставаться, но и предложил ему новое соглашение, сообщают Vesti.kz.

По данным Calciomercato, новый контракт с Кварацхелия было обговорено во всех деталях. Его соглашение, истекающее в 2027 году, будет продлено еще на один сезон, а зарплата игрока удвоится до 2,5 миллионов евро чистыми за сезон.

22-летний Кварацхелия выступает за итальянский клуб с 2022 года. В нынешнем сезоне он помог "Наполи" выиграть Серию А, проведя за него в чемпионате 33 матча и забив 12 голов при 10 результативных передачах.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 85 миллионов евро.

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