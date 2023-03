Фанат напал на вратаря после матча Лиги Европы и был приговорен к тюрьме

Фанат ПСВ получил тюремный срок за нападение на вратаря "Севильи" после вылета нидерландского клуба из плей-офф Лиги Европы, сообщает Goal.com.

Мужчину, который атаковал Марко Дмитровича, приговорили к трем месяцам тюремного заключения, один из которых - условно.

Инцидент произошел в конце матча, который состоялся 23 февраля. 20-летний болельщик выбежал на поле и ударил Дмитровича кулаком в лицо.

Вратарь не пострадал и сам повалил нападающего на газон.

A PSV fan invaded the pitch to attack Marko Dmitrovic, Sevilla goalkeeper. It was in the duel between the two for the Europa League. The Serbian reacted and left him on the ground. pic.twitter.com/RPtty4bA7L