Фабио Каннаваро объяснил, почему возглавил сборную Узбекистана

Итальянский тренер Фабио Каннаваро дал интервью Sky Sport, рассказав о том, почему решил возглавить сборную Узбекистана по футболу, передают Vesti.kz.

"Когда ничего не складывается..."

"Почему Узбекистан? Это сборная, которая впервые поедет на чемпионат мира — это будет фантастический опыт. Моим игрокам предстоит многому научиться. А я устал ждать. Изначально я планировал тренировать в Италии, но когда ничего не складывается, правильно пробовать себя в других странах", — прокомментировал обладатель "Золотого мяча" 2006 года.

Каннаваро принял сборную Узбекистана в октябре, сменив на посту главного тренера местного специалиста Тимура Кападзе, который вывел национальную команду на ЧМ-2026. Сам Кападзе ранее занимал этот пост во время отбора на мундиаль, который до него принадлежал словенцу Сречко Катанецу.

Каннаваро прежде тренировал загребское "Динамо", итальянские "Удинезе" и "Беневенто", сборную Китая и несколько китайских клубов, а также саудовский "Аль‑Наср". За свою игровую карьеру он становился чемпионом мира, обладателем "Золотого мяча", двукратным чемпионом Италии и Испании, а также обладателем Кубка УЕФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!