"Это слишком много". Названо самое слабое место в игре клуба Месси

Защитник клуба МЛС "Интер Майами" украинец Сергей Кривцов обозначил самое слабое место в игре команды, сообщают Vesti.kz.

Команда Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС проиграла на своем поле "Монреалю" (2:3).

"Стандартные положения - наша самая большая слабость. Сегодня мы пропустили два гола со стандартов. Это слишком много для наших соперников", - цитирует одноклубника Месси Goal.

"Интер Майами", набрав семь очков лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Но у четырех команд с таким же количеством баллов есть игра в запасе.