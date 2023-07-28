"Это ради денег". Роналду упрекнули в отсутствии страсти к футболу

Форвард "Аль-Хилаля" Одион Игало заявил, что в настоящее время он играет уже не только ради страсти, но и ради денег, подобно форварду клуба "Аль-Насра" Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Когда ты молод, да, ты играешь ради страсти. Тогда тебя не волнуют деньги. Но в моем возрасте я нахожусь на последнем отрезке своей карьеры, не знаю, сколько осталось - два года или когда Бог скажет, что конец. Не больше трех лет. Я всю жизнь играл ради страсти, теперь ради денег. Я не из тех игроков, которые приходят и говорят: "Я играю ради страсти". Брат, это просто деньги. Роналду все еще играет ради страсти? Роналду за всю мою жизнь заработал в 100 раз больше, чем я, и все же он отправился в Саудовскую Аравию. Он сделал это из страсти? Это ради денег, бро", - цитирует Goal Игало.

Ранее, Игало и Роналду вместе выступали за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.



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