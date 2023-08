"Это безумие". Восходящая звезда футбола удивил переходом в Саудовскую Аравию

21-летняя восходящая звезда футбола Габри Вейга удивил фанатов по всему миру переходом в клуб из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, молодой полузащитник "Сельты" и сборной Испании до 21 года принял предложение саудовского "Аль-Ахли". Новость оставила фанатов в недоумении, так как футболиста в последнее время все чаще сватали в "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦



Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.



Al Ahli sign their secret top target.



Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS