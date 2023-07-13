ESPN признал Месси лучшим футболистом года

Издание ESPN объявило лауреатов своей ежегодной премии ESPYS. Лучшим футболистом 2023 года был признан аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

Также новичок "Интер Майами" получил награду за лучший перформанс за игру на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где он был признан лучшим игроком турнира, а его сборная Аргентины стала триумфатором мундиаля.

На награду также претендовали нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, футболистка "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати, а также София Смит, выступающая за сборную США и "Портленд Торнс".

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Leo Messi wins the “Best Championship Performance Of The Year” award with his man of the match performance in the World Cup Final and also the “Best Soccer Player Of The Year” Award at the 2023 ESPYS



TAKE A BOW🐐🏆🏆 pic.twitter.com/Ub7HNv26bz — PSG Chief (@psg_chief) July 13, 2023

В то же время Месси уступил в борьбе за награду лучшему спортсмену года по версии ESPY Award.

Приз получил звезда НФЛ Патрик Махоумс, выступающий за "Канзас‑Сити". На награду также претендовали баскетболист Никола Йокич и бейсболист Аарон Джадж.

Махоумс стал лучшим игроком НФЛ во второй раз, его "Канзас‑Сити" выиграл Супербоул.

В прошлом году приз получил разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри.

ESPY Award присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков.



Напомним, этим летом Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента после ухода из ПСЖ, за который он выступал с 2021 года. В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 32 матчах за парижан в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

До этого аргентинец всю карьеру играл за "Барселону".

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