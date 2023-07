ESPN признал Месси лучшим футболистом года

Издание ESPN объявило лауреатов своей ежегодной премии ESPYS. Лучшим футболистом 2023 года был признан аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

Также новичок "Интер Майами" получил награду за лучший перформанс за игру на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где он был признан лучшим игроком турнира, а его сборная Аргентины стала триумфатором мундиаля.

На награду также претендовали нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, футболистка "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати, а также София Смит, выступающая за сборную США и "Портленд Торнс".

