Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о футбольном долголетии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

41-летний футболист поделился своим взглядом на то, как справляться с критикой и сохранять высокий уровень игры на протяжении многих лет.

По словам португальца, важную роль играет не только физическая, но и психологическая готовность.

"Я думаю, чем лучше ты подготовлен, тем легче тебе будет пережить долгую футбольную карьеру. Если ты поддашься критике, тебе конец. Это нормально; это твоя работа. Часть критики конструктивна, а другая направлена лишь на то, чтобы тебя уничтожить. Я понимаю, это часть того, как пресса продает новости. В твоем случае тебе нужно к этому привыкнуть, если ты хочешь долгой карьеры. Ты должен сосредоточиться на тех, кто заботится о тебе. Я этому научился за эти годы. Трудные времена, конечно, наступят. Обязательно будут дни, когда тебе не захочется работать, и это нормально. Это часть нашей работы", - цитирует Роналду AS.

Напомним, что Роналду в составе сборной Португалии принимает участие в чемпионате мира-2026. Его команда дошла до 1/8 финала, где сыграет с Испанией.

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