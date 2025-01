Еще один игрок "сбежал" в Европу из Саудовской Аравии

Защитник саудовского "Аль-Иттихада" Луис Фелипе продолжит карьеру в чемпионате Франции, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист сегодня прибудет в Марсель, чтобы подписать контракт в качестве нового игрока одноименного клуба.

Соглашение будет рассчитано до 2026 года.

