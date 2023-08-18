Экс-звезда "Арсенала" и сборной Англии завершил карьеру в 34 года

Бывший звездный игрок лондонского "Арсенала" Тео Уолкотт объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет, передают Vesti.kz.

Футболист опубликовал на своих страницах в соцсетях прощальное видео.

Уолкотт провел 397 матчей в Английской премьер-лиге, забил 80 голов и отдал 56 голевых передач.

Игрок является воспитанником "Саутгемптона". В январе 2006 он присоединился к "Арсеналу" за 12 миллионов фунтов. С "Арсеналом" Тео выиграл три Кубка Англии и два Кубка Лиги.

Позже выступал за "Эвертон", а затем вернулся в "Саутгемптон".

Тео Уолкотт провел 47 матчей за сборную Англии. Попал в заявку на чемпионат мира 2006 года и стал самым молодым дебютантом национальной команды в возрасте 17 лет и 75 дней.

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