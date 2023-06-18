Экс-ветеран "Барселоны" стал одноклубником Месси - источник

Американский клуб "Интер Майами", где будет выступать Лионель Месси, достиг соглашения по деталям контракта с защитником "Барселоны" Жорди Альбой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo клуб стремится завершить сделку как можно скорее и планирует официально подписать контракт после завершения Лиги наций. "Интер Майами" также надеется приобрести Серхио Бускетса, который также выступает за "Барселону".

По правилам лиги, максимальная зарплата, которую клуб может предложить Альбе, составляет два миллиона долларов в год.

Однако "Интер Майами" работает над тем, чтобы обеспечить Альбе дополнительные источники дохода, такие как рекламные контракты или возможность стать послом чемпионата мира 2026 года.

Отмечается, что помимо "Интера Майами" к Альбе поступили и другие предложения.