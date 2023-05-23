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Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский отказался возглавить российский клуб

Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский отказался возглавить российский клуб
©ФК "Арис"

Наставник кипрского "Ариса" белорус Алексей Шпилевский, высказал свое мнение относительно распространяющихся слухов о его возможном назначении главным тренером московского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Все прошло эмоционально, круто. Это реально большое событие. Впервые за 93 года сделать такое на Кипре, с такими большими соперниками, как АПОЭЛ, АЕК, "Аполлон", "Пафос", "Омония"… Наши ребята просто молодцы. Это достижение полностью заслуженно.

- У вас есть понимание, останетесь ли вы в "Арисе" в следующем сезоне?

- Думаю, было бы глупо с моей стороны что-то предпринимать. Мы будем выступать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Так что сейчас все мои мысли только об "Арисе".

- Получается, вы для себя точно решили, что остаетесь на Кипре?

- Да, конечно.

- Спрашиваю потому, что было много разговоров о том, что вы являетесь кандидатом на пост главного тренера московского "Динамо".

- У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему свое видение. У меня контракт с "Арисом", мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде, - заявил Шпилевский в интервью "РБ Спорт".

Московское "Динамо" сейчас находится без главного тренера после увольнения Славиши Йокановича 19 мая.

Напомним, что 35-летний Шпилевский, хорошо известный казахстанским болельщикам по работе в "Кайрате" в период 2018-2021 годов, был признан лучшим тренером чемпионата Кипра.

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Метки:
Шпилевский Алексей Кипр КПЛ Кайрат ФК

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