Экс-тренер "Кайрата" получил контракт в европейской сборной

Испанский специалист Карлос Алос продлил контракт белорусской федерацией футбола и продолжит работу на своем посту, передают Vesti.kz.

Новое соглашение с Алосом рассчитано до ноября 2026 года. Отметим, что в штабе сборной Беларуси работает 30-летний казахстанский специалист Фархат Джанибеков.



Карлос Алос возглавляет сборную Беларуси с августа 2023 года. Под руководством испанского специалиста национальная команда три раза одержала победу, восемь — сыграла вничью и пять — потерпела поражение.

Отметим, сборная Беларуси с семью очками завершила группу С Лиги наций на третьей строчке.

Карлос Алос ранее работал в "Кайрате", он возглавлял алматинский клуб в период с 2017 по 2018 год. Кроме того, он являлся тренером юношеской сборной Казахстана с 2015 по 2017 год.