Экс-тренер "Кайрата" подтвердил интерес со стороны сборной Беларуси

47-летний испанский специалист Карлос Алос Феррер, известный казахстанским болельщикам по работе в "Кайрате", может возглавить сборную Беларуси по футболу. Об этом он подтвердил Bet News, сообщают Vesti.kz.

- В белорусской прессе прозвучала информация, что вы можете возглавить сборную Беларуси. Прокомментируете?

- Да, со мной действительно был разговор. Хотя и с другими кандидатами тоже. Так что пока без конкретики.

Отметим, что Феррер на данный момент возглавляет сборную Руанды, а до того работал в клубах Кипра, Польши, Марокко, Катара и Гонконга. В 2011-2014 годах он возглавлял юниорскую команду "Барселоны" (U-19), а вместе с "Кайратом" выигрывал Кубок Казахстана в 2017 году. Алматинский клуб испанец тренировал в период 2017-2018 годов, а с 2015 по 2017 год был у руля сборной Казахстана до 17 лет.