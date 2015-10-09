Экс-тренер "Кайрата" Бердыев заработал удаление матче с участием игрока сборной Казахстана

Бывший наставник "Кайрата", а ныне главный тренер азербайджанского "Турана" Курбан Бердыев получил красную карточку в матче против "Сабаха" в 30-м туре Премьер-Лиги, передают Vesti.kz.

"Туран" Бердыева победил "Сабах" за который сыграл вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов - 2:1.

"Это мое первое удаление в карьере. Может быть, не должен был вести себя так эмоционально. Но слишком часто судьи пропускали грубую игру против наших игроков. Эмоции", — приводит слова 72-летнего Бердыева AzeriSport.

После этого матча "Туран" занимает 4-е место в таблице чемпионата Азербайджана, имея 47 очков в активе. "Сабах" идет на 5-й позиции, набрав 36 очков.