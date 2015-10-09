Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 22:10
 

Экс-тренер "Кайрата" Бердыев заработал удаление матче с участием игрока сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Экс-тренер "Кайрата" Бердыев заработал удаление матче с участием игрока сборной Казахстана ©ФК "Туран Товуз"

Бывший наставник "Кайрата", а ныне главный тренер азербайджанского "Турана" Курбан Бердыев получил красную карточку в матче против "Сабаха" в 30-м туре Премьер-Лиги, передают Vesti.kz

Поделиться

Бывший наставник "Кайрата", а ныне главный тренер азербайджанского "Турана" Курбан Бердыев получил красную карточку в матче против "Сабаха" в 30-м туре Премьер-Лиги, передают Vesti.kz

"Туран" Бердыева победил "Сабах" за который сыграл вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов - 2:1.

"Это мое первое удаление в карьере. Может быть, не должен был вести себя так эмоционально. Но слишком часто судьи пропускали грубую игру против наших игроков. Эмоции", — приводит слова 72-летнего Бердыева AzeriSport.

После этого матча "Туран" занимает 4-е место в таблице чемпионата Азербайджана, имея 47 очков в активе. "Сабах" идет на 5-й позиции, набрав 36 очков. 

 

Чемпионат Италии 2024/25   •   Италия, Рим   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Лацио
Лацио
(Рим)
- : -
Рома
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Лацио
Ничья
Рома
Проголосовало 2 человек
Бердыев Курбан Покатилов Стас Азербайджан Футбол

Реклама

Живи спортом!