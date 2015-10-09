Экс-лидеру "Челси" диагностировали рак. Известно его состояние

Бывшему футболисту лондонского "Челси" Дану Петреску диагностировали рак, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, состояние 58-летнего специалиста оценивается как "очень серьезное".

Сообщается, что Петреску проходит курсы химиотерапии, во время лечения он потерял более 30 килограммов.

Последним местом работы в карьере Петреску был "Клуж", который он покинул в августе 2025 года, после поражения от шведского "Хеккена" со счетом 2:7 в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость перерыва.

Будучи тренером, Дан работал с "Рапидом" из Бухареста, краковской "Вислой", "Кубанью", "Динамо", "Аль-Араби" и корейским "Чонбук Хёндэ Моторс".

В качестве футболиста он наиболее известен по выступлению за "Челси" в 1995-2000 годах, завоевал Кубок Англии дважды, Кубок английской лиги, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. Со "Стяуа" он доходил до финала Кубка европейских чемпионов-1988/89.

