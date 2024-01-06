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Экс-лидер "Кайрата" принял решение о своем будущем

Экс-лидер "Кайрата" принял решение о своем будущем
©instagram.com/acgoficial/

Экс-нападающий "Кайрата" Вагнер Лав перешел в бразильский клуб "Атлетико Гоияниенсе", сообщают Vesti.kz.

Детали контракта с бразильским форвардом не разглашаются. Последним клубом Вагнера был бразильский "Спорт Ресифи". Этот клуб он покинул в начале декабря 2023 года.

Цвета "Кайрата" 39-летний бразилец защищал в сезонах 2020 и 2021 годов. С алматинским клубом он впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. На его счету 57 матчей во всех турнирах, в которых он забил 27 мячей и сделал 17 ассистов.

После ухода из "Кайрата" Вагнер продолжил карьеру в датском "Мидтьюлланде".

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Метки:
Лав Вагнер Бразилия Кайрат ФК

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