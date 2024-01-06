Экс-лидер "Кайрата" принял решение о своем будущем

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Цвета "Кайрата" 39-летний бразилец защищал в сезонах 2020 и 2021 годов. С алматинским клубом он впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. На его счету 57 матчей во всех турнирах, в которых он забил 27 мячей и сделал 17 ассистов.
После ухода из "Кайрата" Вагнер продолжил карьеру в датском "Мидтьюлланде".
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