Экс-лидер "Кайрата" принял решение о своем будущем

Экс-нападающий "Кайрата" Вагнер Лав перешел в бразильский клуб "Атлетико Гоияниенсе", сообщают Vesti.kz.

Детали контракта с бразильским форвардом не разглашаются. Последним клубом Вагнера был бразильский "Спорт Ресифи". Этот клуб он покинул в начале декабря 2023 года.

Цвета "Кайрата" 39-летний бразилец защищал в сезонах 2020 и 2021 годов. С алматинским клубом он впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. На его счету 57 матчей во всех турнирах, в которых он забил 27 мячей и сделал 17 ассистов.

После ухода из "Кайрата" Вагнер продолжил карьеру в датском "Мидтьюлланде".