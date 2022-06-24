Экс-лидер "Астаны" оказался близок к переходу в стан соперника "Тобола" по ЛЧ

Экс-игрок "Астаны" Ласло Кляйнхайслер близок к переходу из хорватского "Осиека" в венгерский "Ференцварош", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на glas-slavonije.hr.

"По сути, для Ласло существует конкретное предложение. За венгра "Ференцварош" предлагали три миллиона евро, клуб был бы рад такой сумме, но Ласло не готов вернуться домой", - пишет хорватский сайт.

Напомним, что Кляйнхайслер защищал цвета "Астаны" с 2017 по 2019 год. На данный момент он является игроком "Осиека".

"Ференцварош" является соперником "Тобола" по квалификации Лиги чемпионов. "Осиек" в Лиге конференций сыграет с петропавловским "Кызыл-Жаром".