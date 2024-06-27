Экс-игрок сборной Камеруна погиб в ДТП

Бывший полузащитник сборной Камеруна Ландри Н’Гемо погиб в автокатастрофе в возрасте 38 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Отмечается, что он погиб в дорожной аварии в нескольких километрах от Яунде. Его автомобиль, управляемый водителем, который также погиб на месте, столкнулся с грузовиком, груженным песком. Самуэль Это'О, президент Федерации футбола Камеруна и бывший партнер Н’Гемо по национальной команде, уже выразил свои соболезнования родным и близким Ландри.

Н’Гемо завершил карьеру в 2020 году. В сборную Камеруна привлекался с 2006 по 2014 год, в 42 матчах забил 3 гола. На клубном уровне играл за "Нанси", "Селтик", "Бордо", "Сент-Этьен", "Акхисар Беледиеспор", "Кайсериспор" и "Конгсвингер".