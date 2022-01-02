Экс-игрок "Реала" и "Арсенала" хочет приобрести футбольный клуб

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии, Месут Озил заинтересован в покупке футбольного клуба в Турции, сообщает Vesti.kz.

Озил готов стать владельцем клуба "Корум", который выступает в третьем дивизионе. По данным Bild, сделка оценивается в 1,3 миллиона евро. Что интересно, зарплата игрока в "Фенербахче" составляет около трех миллионов евро за сезон.

Нынешний президент "Корума" Фатих Озджан на пресс-конференции подал в отставку и при этом отметил: "Всемирно известный игрок из Турции заинтересован в покупке клуба". Несколько источников подтвердили, что речь шла именно про Озила.

Отметим, что в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Озил сыграл 16 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста.