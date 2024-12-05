Экс-футболиста сборной похитили и три дня держали в плену
33-летний правый защитник "Дельфина" Педро Перлаcа был похищен на северо-западе Эквадора, когда ехал после матча чемпионата. Игрок и его друг были остановлены на дороге неизвестными на мотоцикле, после чего оба бесследно исчезли, передают Vesti.kz со ссылкой на Azscore.
33-летний правый защитник "Дельфина" Педро Перлаcа был похищен на северо-западе Эквадора, когда ехал после матча чемпионата. Игрок и его друг были остановлены на дороге неизвестными на мотоцикле, после чего оба бесследно исчезли, передают Vesti.kz со ссылкой на Azscore.
Отмечается, что национальная полиция Эквадора, в частности подразделение, специализирующееся на похищениях и вымогательствах, начала расследование и активный поиск преступников.
По предварительным данным, инцидент мог быть связан с деятельностью наркокартелей. Регион Эсмеральдас - один из самых криминогенных в стране из-за войны правительства с организованной преступностью, специализирующейся на наркоторговле.
По информации El Comercio, Перлаcа и его друга уже освободили и передали своим семьям. Их три дня удерживали в плену.
"С ними плохо обращались, но они живы", - заявили в полиции.
Перласа сыграл три матча за сборную Эквадора.
Rescatado!!— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 5, 2024
El día de hoy fue rescatado por la Policía el jugador Pedro Pablo Perlaza, se encontraba secuestrado junto a un amigo, los dos están a salvo ya. pic.twitter.com/URM9uEbGae
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