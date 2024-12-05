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Экс-футболиста сборной похитили и три дня держали в плену

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Экс-футболиста сборной похитили и три дня держали в плену ©instagram.com/pedropablo176

33-летний правый защитник "Дельфина" Педро Перлаcа был похищен на северо-западе Эквадора, когда ехал после матча чемпионата. Игрок и его друг были остановлены на дороге неизвестными на мотоцикле, после чего оба бесследно исчезли, передают Vesti.kz со ссылкой на Azscore.

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33-летний правый защитник "Дельфина" Педро Перлаcа был похищен на северо-западе Эквадора, когда ехал после матча чемпионата. Игрок и его друг были остановлены на дороге неизвестными на мотоцикле, после чего оба бесследно исчезли, передают Vesti.kz со ссылкой на Azscore.

Отмечается, что национальная полиция Эквадора, в частности подразделение, специализирующееся на похищениях и вымогательствах, начала расследование и активный поиск преступников.

По предварительным данным, инцидент мог быть связан с деятельностью наркокартелей. Регион Эсмеральдас - один из самых криминогенных в стране из-за войны правительства с организованной преступностью, специализирующейся на наркоторговле.

По информации El Comercio, Перлаcа и его друга уже освободили и передали своим семьям. Их три дня удерживали в плену.

"С ними плохо обращались, но они живы", - заявили в полиции.

Перласа сыграл три матча за сборную Эквадора.

Эквадор Футбол Похищение

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