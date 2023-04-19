Экс-футболист сборной Казахстана стал гонщиком

Бывший нападающий сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Сергей Остапенко нашел себе новое призвание, сообщают Vesti.kz. Теперь он стал гонщиком.

"Дорогие друзья. Хочу вам представить свою главную новость. Теперь я являюсь официальным гонщиком по ТРОФИ-рейдам. Со мной в экипаже будет учавствовать профессионал этих гонок Куприянов Юрий, он штурман, неоднократный чемпион ЧРК"‎, - написал Остапенко на своей странице в Instagram.

Напомним, что Остапенко завершил карьеру в 2015 году в молодежной команде "Астаны", куда его отправили после невключения в заявку на сезон. Тогда ему было 29 лет.

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