Экс-форвард "Кайрата" уехал играть к Роналду: его тренировал Адиев

Саудовский "Эр-Рияд" объявил о подписании контракта с 26-летним форвардом из Буркина-Фасо Мохамедом Конате, передает Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.



Мохамед Конате на правах свободного агента перешел в "Эр-Рияд" из российского "Ахмата", где тренировался под руководством бывшего тренер сборной Казахстана Магомеда Адиева. В "Ахмате" он забил 13 голов и сделал голевую передачу.

В Казахстане он играл в 2017 году, когда выступал за "Кайрат А". Также в карьере нападающего были молдавский "Саксан", латышский "Бабите", белорусский "Гомель", армянский "Пюник" и ряд российских клубов.

Напомним, что главной звездой чемпионата Саудовской Аравии является португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду.