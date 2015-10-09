Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 07:13
 

Двумя голами и незабитым пенальти завершился матч открытия Кубка Африки-2025

  Комментарии

Поделиться
Двумя голами и незабитым пенальти завершился матч открытия Кубка Африки-2025 ©x.com/CAF_Online

Сборная Марокко по футболу одержала победу над Коморскими островами в матче-открытии Кубка Африки-2025, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Марокко по футболу одержала победу над Коморскими островами в матче-открытии Кубка Африки-2025, передают Vesti.kz.

Встреча группы A завершилась со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Браим Диас (55-я минута) и Аюб Эль-Кааби (74-я). При этом на 11-й минуте Суфьян Рахими не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, сборная Марокко набрала три очка и возглавила свою группу, тогда как Коморские острова расположились на последнем, четвёртом месте.

Следующий матч Коморские острова проведут 26 декабря против Замбии, а Марокко в этот же день сыграет с Мали.

Отметим, что за право проведения Кубка африканских наций 2025 года боролись Алжир, Кот-д’Ивуар и Гвинея. Изначально Кот-д’Ивуар должен был принять КАН-2021, а Гвинея — турнир 2023 года. Однако из-за политической нестабильности в Камеруне Египет взял на себя проведение Кубка африканских наций 2019 года, после чего КАН-2021 был перенесён в Камерун, КАН-2023 — в Кот-д’Ивуар, а турнир 2025 года планировалось провести в Гвинее.

30 сентября 2022 года президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил о лишении Гвинеи права на проведение Кубка африканских наций-2025.

Позднее, 27 сентября 2023 года, было официально объявлено, что турнир примет Марокко.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!