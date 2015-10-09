Двумя голами и незабитым пенальти завершился матч открытия Кубка Африки-2025

Сборная Марокко по футболу одержала победу над Коморскими островами в матче-открытии Кубка Африки-2025, передают Vesti.kz.

Встреча группы A завершилась со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Браим Диас (55-я минута) и Аюб Эль-Кааби (74-я). При этом на 11-й минуте Суфьян Рахими не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, сборная Марокко набрала три очка и возглавила свою группу, тогда как Коморские острова расположились на последнем, четвёртом месте.

Следующий матч Коморские острова проведут 26 декабря против Замбии, а Марокко в этот же день сыграет с Мали.

Отметим, что за право проведения Кубка африканских наций 2025 года боролись Алжир, Кот-д’Ивуар и Гвинея. Изначально Кот-д’Ивуар должен был принять КАН-2021, а Гвинея — турнир 2023 года. Однако из-за политической нестабильности в Камеруне Египет взял на себя проведение Кубка африканских наций 2019 года, после чего КАН-2021 был перенесён в Камерун, КАН-2023 — в Кот-д’Ивуар, а турнир 2025 года планировалось провести в Гвинее.

30 сентября 2022 года президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил о лишении Гвинеи права на проведение Кубка африканских наций-2025.

Позднее, 27 сентября 2023 года, было официально объявлено, что турнир примет Марокко.

