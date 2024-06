Драмой с двумя удалениями закончился матч "Интер Майами" после ухода Месси

Сегодня, 16 июня, в американском Честере "Филадельфия Юнион" принимала "Интер Майами", за который играет аргентинец Лионель Месси, передает Vesti.kz.

Игра на стадионе "Субару Парк" завершилась победой гостей со счетом 2:1. Хозяева отличились первыми: забил Микаэль Уре. В начале второго тайма счет сравнял Юлиан Грессель. Затем, с 69-ой минуты "Интер Майами" играл вдесятером, после удаления Давида Руиса, а за шесть минут до конца основного времени матча поле покинул Томас Авилес. Так команда Месси доигрывала встречу вдевятером, но умудрилась выиграть в дополнительное время. Решающий мяч забил Лео Афонсу.

Gressel with an incredible volley just one minute after starting the second half. VAMOS!!! 😤 pic.twitter.com/RNIhEUaB1e