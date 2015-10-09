Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Сегодня 12:51
 

Домашний стадион европейского клуба сгорел после вылета из Высшей лиги

  Комментарии

Домашний стадион европейского клуба сгорел после вылета из Высшей лиги

Фанаты финской "Хаки" сожгли домашний стадион после вылета команды из Высшей лиги, сообщают Vesti.kz.

По данным полиции, на месте пожара задержали троих подростков младше 15 лет. Один из них признался, что поджёг некий предмет, который, предположительно, и стал источником масштабного возгорания.

Пламя полностью уничтожило деревянные трибуны на 400 мест, а также повредило участки искусственного газона, сделав часть поля непригодной для игры.

Общая вместимость арены превышала 3 тысячи человек — и теперь значительная её часть нуждается в полном восстановлении.

