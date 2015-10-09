Домашний стадион европейского клуба сгорел после вылета из Высшей лиги

Фанаты финской "Хаки" сожгли домашний стадион после вылета команды из Высшей лиги, сообщают Vesti.kz.
По данным полиции, на месте пожара задержали троих подростков младше 15 лет. Один из них признался, что поджёг некий предмет, который, предположительно, и стал источником масштабного возгорания.
Scandal in Finland: a team was relegated and the fans set their own stadium on fire 😢🇫🇮— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 11, 2025
Top-flight club FC Haka have suffered a fresh blow after relegation.
And a stand at one end of their🏟️Factory Field (Tehtaan kenttä) stadium was destroyed after a fire broke out on Sunday… pic.twitter.com/q1hFJLBKD0
Пламя полностью уничтожило деревянные трибуны на 400 мест, а также повредило участки искусственного газона, сделав часть поля непригодной для игры.
Общая вместимость арены превышала 3 тысячи человек — и теперь значительная её часть нуждается в полном восстановлении.
