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С Диего Марадоны сняты обвинения спустя три года после смерти

С Диего Марадоны сняты обвинения спустя три года после смерти
©Football Whispers

С легенды мирового футбола Диего Марадоны Высшим судом Италии сняты обвинения в уклонении от налогов, сообщают Vesti.kz.

Юридический спор между аргентинцем, который скончался 25 ноября 2020 года и налоговыми органами длился более 30 лет.

В декабре Кассационный суд Рима отменил решение, вынесенное в 2018 году, в котором Марадону обвиняли в использовании доверенных компаний в Лихтенштейне с целью избежать юридических издержек при получении платежей от "Наполи" за использование своих имиджевых прав в период с 1985 по 1990 год.

Судебное расследование началось в начале 90-х годов, когда чемпиона мира 1986 года обвинили в том, что он скрывал 37 миллионов евро. В ходе визитов Марадоны в Италию его имущество неоднократно конфисковывалось полицией в счет налоговых обязательств.

"Все кончено, и я могу четко заявить, что Марадона никогда не уклонялся от уплаты налогов. Наследники теперь имеют законное право требовать возмещения ущерба. Надеюсь, они воспользуются им в память об отце", - заявил адвокат аргентинца Анджело Пизани.

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Метки:
Марадона Диего Налоги Италия

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