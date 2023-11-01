Ди Мария дерзко ответил легенде немецкого футбола за критику Месси

Футболист "Бенфики" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария жестко отреагировал на слова экс-защитника сборной Германии Лотара Маттеуса, раскритиковавшего вручение "Золотого мяча"-2023 Лионелю Месси, сообщают Vesti.kz.

Маттеус считает, что эту награду больше заслуживал форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

"Иди поплачь в другом месте", - написал Ди Мария в соцсетях.

К слову, 62-летний Маттеус становился обладателем "Золотого мяча"-1990. Кроме того, Лотар признавался лучшим футболистом по версии журнала World Soccer (1990), футболистом года в Европе по версии Onze Mondial (1990), игроком года ФИФА (1991), футболистом года в Германии (1990, 1999). Со сборной Германии выигрывал чемпионат мира (1990) и Европы (1980).

Для 36-летнего Месси это восьмой "Золотой мяч" в карьере. Его принципиальному сопернику из Португалии Криштиану Роналду этот приз доставался в пяти случаях. В прошлом сезоне Лео вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан лучшим игроком мундиаля. Также он стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермена". Этим летом Месси перешел в американский "Интер Майами".