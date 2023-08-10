Дебют Месси в MLS отложен. Известна причина

Форварду сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионелю Месси придется подождать еще какое-то время, чтобы официально дебютировать в MLS, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, дебют Месси должен был состояться в домашнем матче с "Шарлотт" 20 августа, но он перенесен на более поздний срок. Новая дата будет объявлена позже.

Дело в том, что "Интер Майами" и "Шарлотт" встретятся между собой в четвертьфинале Кубка Лиг, и один из двух клубов сыграет 19 августа либо в финале нынешнего розыгрыша, либо в матче за третье место. В связи с этим команды не смогут сыграть в MLS на следующий день.

При этом дебют Месси в MLS может состояться 26 августа в гостевом матче "Интер Майами" с "Нью-Йорк Ред Буллз", а перед этим 23 августа "Интер Майами" встретится на выезде с "Цинциннати" в рамках Открытого Кубка США.

На сегодняшний день Месси провел за "Интер Майами" четыре матча в Кубке Лиг и забил в них семь мячей.

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