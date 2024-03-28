Дани Алвес отметил выход на свободу вечеринкой до утра

Бывший защитник сборной Бразилии и каталонской "Барселоны" Дани Алвес устроил вечеринку после освобождения из-под стражи, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

25-марта футболист, приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере одного миллиона евро до окончательного вступления приговора в силу. При этом у Алвеса забрали паспорта и обязали еженедельно отмечаться в суде.

По информации источника, на следующий день после освобождения бразилец организовал вечеринку, которая продлилась до пяти часов утра.

Отмечается, что в первой половине дня Алвес принимал свою семью и друзей в доме в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат. Затем экс-футболист сборной Бразилии в компании друзей отправился на виллу, где продолжил отмечать свое освобождение до пяти часов утра.

Как отмечает Mundo Deportivo, на вечеринке присутствовали несколько друзей Алвеса – они приехали к его дому на такси, надев капюшоны.

Напомним, Алвес был признан виновным по делу об изнасиловании девушки и приговорен к 4,5 годам тюремного заключения.

Однако на текущий момент он находится в процессе обжалования приговора. По той причине, что футболист внес необходимый залог, во время процесса обжалования он может находится дома, но обязан соблюдать ряд условий.

Алвесу 40 лет, в составе "Барселоны" он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и бразильские команды "Баия" и "Сан-Паулу".