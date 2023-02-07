"Чушь собачья". ПСЖ жестко раскритиковали за желание продлить контракт с Месси

Бывший футболист ПСЖ и сборной Франции Жером Ротен раскритиковал желание клуба продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, передает Le10sport. Он считает, что звездный футболист не прилагает особых усилий на поле.

"Мне кажется, что продление контракта с Месси - это чушь собачья. Не понимаю, зачем продлевать с ним контракт, особенно с точки зрения имиджа. Он не прилагает усилий, чтобы продвинуть клуб вперед, поблагодарить болельщиков. У него никогда не бывает приятных жестов, он не хочет прилагать больше усилий", - сказал Ротен.

Напомним, 35-летний Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Его контракт действует до конца текущего сезона. Ранее появилась информация, что ПСЖ предложит футболисту новое соглашение.

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