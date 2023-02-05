ПСЖ и Месси обсуждают новый контракт

Парижский ПСЖ обсуждает продление контракта с 35-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси, передает Telefoot. Проведение переговоров подтвердил спортивный директор клуба Луис Кампос.

"Мы обсуждаем новый контракт. Я бы хотел, чтобы он был в нашем проекте, чтобы он продолжал с нами работать. Я буду рад, если он продлит соглашение", - сказал Кампос.

Напомним, Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года на правах свободного агента. Договор закончится в конце нынешнего сезона.

В декабре прошлого года в Катаре в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира. В 58 матчах за ПСЖ Месси забил 26 голов и отдал 29 результативных передач.

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