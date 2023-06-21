"Чиста ли ее совесть". Дани Алвес обратился к женщине, обвинившей его в изнасиловании

Экс-футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес дал свое первое интервью из тюрьмы после обвинений в изнасиловании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С начала января он находится в заключении по подозрению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"Ну, независимо от того, сколько я об этом думаю, я тоже не знаю (почему девушка, обвиняющая его в изнасиловании, расплакалась, выйдя из туалета). Мне приходит в голову, что кто-то дал ей плохой совет. Сделав это, она почувствовала себя плохо и устроила хаос, потому что уже не знала, как выбраться из передряги, в которой оказалась. В этот хаос она вовлекла и меня.

Я взываю к ее совести. Не было ни одной ночи, когда я спал спокойно. Ни одной ночи. Моя совесть чиста. Я никогда никому не причинял вреда по своей воле. И в ту ночь я этого не делал.

Я не знаю, чиста ли ее совесть, хорошо ли она спит по ночам. Но я прощаю ее", – заявил экс-футболист "Барселоны" и сборной Бразилии в интервью La Vanguardia.