Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 18:15
 

Чесноков попал в заявку "Хартса" и готов дебютировать за новый клуб

  Комментарии

Поделиться
Чесноков попал в заявку "Хартса" и готов дебютировать за новый клуб ©instagram.com/heartofmidlothianfc

Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков может сыграть первый матч за "Хартс" в чемпионате Шотландии против "Данди", сообщают Vesti.kz

Поделиться

Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков может сыграть первый матч за "Хартс" в чемпионате Шотландии против "Данди", сообщают Vesti.kz

Казахстанец включен в заявку команды на матч, но остался в запасе. Игра "Данди" - "Хартс" стартует в 19:00 по времени Казахстана. 

После 20 туров "Хартс" сенсационно лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии и всерьёз претендует на прерывание 41-летней гегемонии "Селтика" и "Рейнджерс" в борьбе за чемпионский титул.


Ранее "Хартс" официально объявил о подписании Ислама Чеснокова. Казахстанский вингер заключил контракт с клубом до лета 2028 года, став первым футболистом из Казахстана в истории команды и всего чемпионата Шотландии. В новой команде Чесноков будет выступать под 99-м номером.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 1323 человек

Реклама

Живи спортом!