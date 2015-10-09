Чесноков попал в заявку "Хартса" и готов дебютировать за новый клуб

Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков может сыграть первый матч за "Хартс" в чемпионате Шотландии против "Данди", сообщают Vesti.kz.

Казахстанец включен в заявку команды на матч, но остался в запасе. Игра "Данди" - "Хартс" стартует в 19:00 по времени Казахстана.

После 20 туров "Хартс" сенсационно лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии и всерьёз претендует на прерывание 41-летней гегемонии "Селтика" и "Рейнджерс" в борьбе за чемпионский титул.

Ранее "Хартс" официально объявил о подписании Ислама Чеснокова. Казахстанский вингер заключил контракт с клубом до лета 2028 года, став первым футболистом из Казахстана в истории команды и всего чемпионата Шотландии. В новой команде Чесноков будет выступать под 99-м номером.

