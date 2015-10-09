Чесноков дебютирует в чемпионате Шотландии? Прямая трансляция игры казахстанца за "Хартс"

Сегодня, 31 января, полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков может сыграть первый матч за "Хартс" в чемпионате Шотландии, сообщают Vesti.kz.

В матче 24-го тура шотландской лиги "Хартс" сыграет на выезде с "Данди Юнайтед". Прямая трансляция встречи начнется в 1:00 по казахстанскому времени.

После 23 сыгранных матчей в этом сезоне чемпионата Шотландии "Хартс" имеет в активе 51 очко и идет на первом месте.

Ранее Чесноков сыграл за шотландский клуб в матче Кубка Шотландии против "Фалкирка". Казахстанец появился на поле на 77-й минуте и уже через восемь минут заработал пенальти для команды. Несмотря на это, "Хартс" уступил в серии послематчевых пенальти со счётом 4:5 после ничьей 1:1 в основное время.

