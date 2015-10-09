Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 10:40
 

Чесноков дебютирует в чемпионате Шотландии? Прямая трансляция игры казахстанца за "Хартс"

Чесноков дебютирует в чемпионате Шотландии? Прямая трансляция игры казахстанца за "Хартс" ©facebook.com/OfficialHeartofMidlothianFC

Сегодня, 31 января, полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков может сыграть первый матч за "Хартс" в чемпионате Шотландии, сообщают Vesti.kz.

В матче 24-го тура шотландской лиги "Хартс" сыграет на выезде с "Данди Юнайтед". Прямая трансляция встречи начнется в 1:00 по казахстанскому времени. 

После 23 сыгранных матчей в этом сезоне чемпионата Шотландии "Хартс" имеет в активе 51 очко и идет на первом месте. 


Ранее Чесноков сыграл за шотландский клуб в матче Кубка Шотландии против "Фалкирка". Казахстанец появился на поле на 77-й минуте и уже через восемь минут заработал пенальти для команды. Несмотря на это, "Хартс" уступил в серии послематчевых пенальти со счётом 4:5 после ничьей 1:1 в основное время.

 

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 21:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 44 человек

