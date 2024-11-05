В чемпионате Роналду готовят рекордный трансфер звезды "Реала"

Нападающий Винисиус Жуниор, вероятно, вскоре может покинуть мадридский "Реал" и отправиться в чемпионат Саудовской Аравии за рекордные 300 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

Сообщается, что клуб готов рассмотреть продажу бразильской звезды после его отказа продлить контракт.

По данным Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, чемпион Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" готов предложить за 24-летнего игрока рекордные 300 миллионов евро.

Это могло бы побить трансферный рекорд, который сейчас принадлежит Неймару - в 2017 году ПСЖ приобрел его у "Барселоны" за 222 миллиона евро. К слову, Неймар сейчас выступает за "Аль-Хиляль".

Отметим, что Винисиус занял второе место в голосовании за "Золотой мяч"-2024. Награда досталась полузащитнику сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.

Добавим, что в чемпионате Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра" выступает португальская звезда Криштиану Роналду.